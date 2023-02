Gigi trivs bland fågelkvitter och räkning av arter: ”Öppna sinnen hela tiden”

På köksbordet ligger ett anteckningsblock där Gigi räknat arter som varit på besök under helgen.

I slutet av januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet. Birdlife Sverige har de senaste åren fått in runt 20 000 rapporter. Räkningen av fåglar går till genom att man under fyra dagar räknar sina matgäster och rapporterar in det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.