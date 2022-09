Glada scouter testade de nya banorna i Fångarna på slottet

Årets tävling gick av stapeln den 11 september. Scouterna var uppdelade i olika grupper. Det var 30 patruller som gick rörde sig kring Kalmar slott och Kalmarsundsparken. De besökte totalt 10 stationer under dagen. En slinga på 5 kontroller på förmiddagen och den andra slingan på lika många kontroller på eftermiddagen. Syftet med varje station var att visa fångarna olika sätt att ta sig därifrån. Till exempel kan det handla om att klättra på väggar.

Tävlingen börjar med en berättelse om varför scouterna blir till fångar. Sedan går patrullerna i väg mot en station där en anmälan ska ske. Patrullerna får därefter höra en inledning om varför de ska göra just den här stationen. Uppgiften presenteras och patrullen utser 3–4 personer som ska genomföra den. När gruppen har gjort uppgiften och avanmält sig får de ett antal pärlor beroende på hur det gick och hur uppförandet samt samarbetet var. Under dagen ska de samla så många pärlor som möjligt för att ha chansen att stå som vinnare. Det går att få maximalt 10 pärlor per station med möjlighet till två extra pärlor.