Glädjande nyheter för studenterna – två anhöriga per elev vid utspringet

På torsdagen går Kalmarsunds gymnasieförbund ut med glädjande nyheter för alla elever som ska ta studenten. Två anhöriga per elev får vara närvarande vid studentutspringet. Detta är möjligt på grund av det förändrade smittläget i länet och Region Kalmar läns hävande av rekommendationer.

”Eftersom det fortfarande är risk för smittspridning av Covid-19 kommer studentexamen 2021 i övrigt att genomföras som förra årets studentfirande. Under studentdagen hålls en ceremoniell avslutning med traditionell mösspåtagning och förtäring i skolans lokaler där klasser bjuds in via ett schema. Gymnasieförbundet kommer fortfarande att livesända studentutspringet så att vänner, släkt och anhöriga kan ta del av utspringet i realtid. Länk till livesändningen publiceras på skolornas hemsidor och på deras sociala mediekonton dagen innan studentdagen”, skriver Kalmarsunds gymnasieföbund.