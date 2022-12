Granansvarige om konsten att hitta den perfekta granen: ”Rätt höga krav”

– På vardagarna så tar jag mig snabbt in till jobbet för första kaffen, på helgerna gärna en långfrukost och i dessa tider tänder jag först braskaminen.

– Det började med en liten fadäs för tre år sen. Det var mitt första år på jobbet och jag skulle få upp granarna för första gången. Vi fällde en gran som skulle stå på torget – men den gick av på mitten. Vi försökte med en till gran men där hände samma sak. Det var eftermiddag och tiden var knapp, vi stod där med en lastbil som tickade pengar. Men vi hittade någon annan gran och fick ta den, åkte in till stan och satte upp den. Då såg vi att den inte var så fin. Dagen efter beslutade vi att ta ner den igen, för då hade vi hittat en annan. Det blev en del skriverier, både i Expressen och Aftonbladet, då det var en rolig nyhet. Sedan dess har jag lärt mig lite mer om planering och att det är bättre att lyfta upp hela granen med lyftkran istället för att försöka fälla den, med risk för att den går av. Men det var ju roligt att folk fick ha lite kul åt det.

– Vi har ett E-formulär på hemsidan där de som har gran på sin tomt kan anmäla intresse. Sen åker vi ut och kollar på dem. I år fick vi in ett tiotal, men många är inte jättefina tycker jag. Ägarna själva kanske tycker det men vi har ju rätt höga krav. Den vi fick in i år kom in på det sättet och den var ju jättefin (donerad från tomt på Stagneliusgatan i Kalmar). Många granar kommer från kommunens egna skogar och vi har börjat tänka på framtiden genom att anlägga egna julgransodlingar. Var någonstans säger vi inte då det finns risk att folk kommer och plockar julgranar. Det kommer bli odlingar på lite olika ställen men det kommer dröja minst 20 år innan de går att använda på torget.