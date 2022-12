Gustav Vasa och ett lysande skägg gör comeback på Kalmar slott: ”En ny chans”

Utställningen som hade premiär 2020 på Kalmar slott och som sedan flyttar runt, till bland annat Borgholms slott, gör comeback. Passande nog är det nästa år också 500-årsjubileet av Vasas tillträde som kung. Den uppskattade utställningen fick kanske inte den publik den förtjänade för två år sedan. Det var nämligen då pandemin tog ett grepp om världen och utställningens vernissage ställdes in.

Nytt för i år är att man under hela utställningsperioden erbjuder besökarna att delta i en tävling. Vinnarna kommer bokstavligen att kunna gå i Gustav Vasas fotspår då man får chansen att göra ett unikt och privat besök genom hela Kungsmakstornet på slottet, ända upp till tornets topp där Gustav Vasa hade sitt gemak. Under visningen kommer man att få se det trägolv som nyligen daterades till 1200-talet och dessutom få kika in i dolda rum som aldrig tidigare visats för allmänheten.