Gymnasister satsar på gröna lådor

Samuel von Zweigbergk blev befäst vid vegankost efter att ha sett en film om hur livsstilen kan förändra kroppen och dess välmående. Därefter har kompisarna Jakob Persson och Kawan Sümbül också hakat på trenden. När killarna i höstas trillade in på tredje året på Lars Kagg – var valet enkelt vilken bransch de skulle nischa sitt UF-företag åt.

Nu driver de, under skolans former, Vegolådan vars affärsidé är att leverera matkassar innehållandes veganska recept och råvaror. Som en hjälp på traven har de också fått tillgång till en miljövänlig bil samt ett utrymme där de kan spåna vidare på tankar under helgerna.