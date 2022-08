Hanna från Kalmar tävlar i nya säsongen av Lego Masters

Hanna Broberg Danielsson sökte till ”Lego Masters”, blev utvald och ihopparad i team med Jennie Lindell från Vittinge. Programmet spelades in i våras och för Hanna var det en dröm att få välja och vraka mellan det enorma antalet bitar som deltagarna har tillgång till i legogruvan.

– Det bästa är att ha fått träffa alla deltagarna som är med. Vi bodde ihop under inspelningen och från det att man träffades vid frukosten började vi prata lego och sedan var det lego som gällde hela dagen. Att få umgås med andra som delar det intresset var bland det bästa. Jag har mest en positiv upplevelse av att medverka, men man fick valkar i fingrarna av att bygga så mycket, säger Hanna och skrattar.

– Jag har utvecklats både som legobyggare och som person. Man får aldrig möjlighet att bygga under så lång tid och med den mängden legobitar hemma. Man pressar sig själv att göra bättre och bättre ifrån sig. Självklart var det bitvis stressigt när tiden tickade ner, det var utmattande att bygga i så många timmar på raken och det var en känslomässiga berg- och dalbana. Men man kommer också in i ett härligt flow och går in i sitt byggande, skapar och har roligt! Det färdiga bygget ser inte alltid ut så som man hade tänkt sig i huvudet att det skulle göra, men ibland blir det ju faktiskt bättre än man tänkt sig!