Här är alla gator som stängs av i Kalmar och på Öland under Ironman

• Beteby, Risinge, Bjärby, Västerstad och Smedby: Påverkan på trafiken under tiden 8.30 – 13.00. Vägarna är avstängda i sin helhet. Utfart för biltrafik via den enskilda vägen vid Risingeupp till väg 136.

• Åsagatan, Skammelstorp, Petersborg, L Vångerslät och Mogatan i Läckeby: Påverkan på trafiken under tiden 11.00 – 16.30. Vägarna är avstängda i sin helhet. Åby kyrka samt in- och utfart till Läckeby: Påverkan på trafiken under tiden 11.15 – 16.30.

• Trafik till Lindsdal går via Fjölebrovägen. Trafik från Lindsdal går via Nils Holgerssons vägs södra anslutning mot Lindsdalsvägen. Krafslösavägen och Kläckebergavägen blir helt avstängd på sträckan Berga industriområde till Lindsdalsvägen mellan 10-18.

Övrig information

• Trafik till boende eller besökande till boende på Ängö och Varvsholmen går via en tillfällig väg på Lindövägen- Bjelkegatan här råder begränsad fordonshöjd max 2,5 meter. Efter klockan 18.30 infart till området även via Ängöleden-Bjelkegatan

• Trafik till boende eller besökande till boende på Norrgårdsområdet via Erik Dahlbergs väg

• Trafik för boende eller besökande till boende i den nordöstra delen av Kalmar (Getingen/Berga/Funkabo/Rimsmeden/Norrliden/Östra Vimpeltorpet m.m.) går via Tallhagsvägen-Ölandsleden-Trafikplats Tallhagen.

• Trafik för boende eller besökande till boende i Vimpeltorpet, Norra Vimpeltorpet och Snurrom går via E22-Trafikplats Norra-Norra vägen.

• (Nytt för 2022) All trafik till Lindsdal går via E22-Trafikplats Norra-Norra vägen-Lindsdalsvägen-Fjölebrovägen-Mätarevägen-Förmansvägen-Nils Holgerssons väg. All trafik från Lindsdal går via Nils Holgerssons väg (södra anslutningen)-Lindsdalsvägen-trafikplats Norra-E22

• Trafik till boende eller besökande till boende utmed Lindsdalsvägen via Nils Holgerssons väg (södra anslutningen)-Lindsdalsvägen (endast nordlig riktning)- Förlösavägen och Östra Gösbäcksvägen-Västra Gösbäcksvägen-Lindsdalsvägen (endast nordlig riktning)-Hemmansvägen