Häxor intar Kalmar slott: ”En upplevande utställning”

Förbrända salen kommer att upplevas på ett sätt som den tidigare inte gjort. Via scenografier, bilder och filmer kommer besökarna att få veta mer om de häxprocesser som ägde rum under åren 1668 - 1676. Det kallas det stora oväsendet eller det stora blåkullabullret, vilket var en masshysteri där 300 människor dödades i en stor mängd häxprocesser under Karl XI:s regeringstid.