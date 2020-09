Hemlösa Katter Kalmar: ”50 till 60 katter behöver nytt hem”

Just nu behöver 50 till 60 hemlösa katter nya hem. ”Den här sommaren har det exploderat och vi vet inte vad det beror på”, säger Jeanette Nilsson, från Hemlösa Katter Kalmar. Det är alltifrån kattungar till seniorer som behöver en familj.

Det finns just nu så många hemlösa katter att Hemlösa Katter Kalmar har börjat fundera på om de ens kommer att få ut alla kattungar som väntar på nytt hem, berättar Jeanette. Enligt henne har de ingen aning om vad det stora antalet beror på, men deras teorier är att mängden katter kan ha att göra med att det var en mild vinter, eller att folk har blivit mer uppmärksamma på katter som inte verkar ha ett hem och väljer att kontakta Hemlösa Katter Kalmar.

– Nu ligger vi på 50 till 60 katter som behöver ett hem och det fortsätter att rulla in ärenden. Bara senaste veckan har vi fått in ärenden om 13 katter. Det finns inget stopp. Vi har inget katthem där vi tar in katterna där de får leva, utan vi jobbar med stödhem. Det hänger helt och hållet på att människor öppnar upp sina hem för att det ska funka. Det här är en karusell som aldrig slutar gå, säger Jeanette Nilsson.