Hemtjänstanställd stal över 140 000 kronor från sjuk man

I domen framkommer det även att kvinnan förekommer under elva avsnitt i belastningsregistret och har sedan tidigare dömts för bedrägeri, bara ett år innan hon anställdes. När hon anställdes lämnade hon aldrig in något belastningsregister och förklarade med att det måste ha kommit bort med posten. Arbetsgivaren medger att hon aldrig skulle ha blivit anställd och att det skulle ha skett en snabbare uppföljning från den operativa chefen när det inte kom in något belastningsregister.