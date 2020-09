Höstfest i Kalmar city till helgen

Kalmar Citys alla butiker, restauranger, caféer, konstgallerier med flera bjuder in till en stor höstfest i helgen.

Inbjudan från Kalmar city sker med utgångspunkten att man man behöver tillåta sig att unna sig roliga saker och festligheter i tider där det finns en stor oro i samhället. Bland annat blir det överraskningsunderhållning utan fasta scener och stadskärnan pyntas på flera ställen. Det blir även after shopping tillsammans med restaurangerna, där tanken med konceptet är att minska glappet mellan dag- och kvällslivet i stadskärnan. Flera verksamheter har även jubileum i helgen, vilket gjorde att ett firande passade bra.

– Verksamheterna har jobbat hela veckan med att pynta och göra fint utanför sina entréer, de har laddat upp med höstens nyheter, bjudit in leverantörer och tagit fram speciella erbjudanden just för dessa dagar. Alla är supertaggade och jag är så imponerad över all denna kreativitet, besökarna kommer inte att bli besvikna, säger Kalmar Citys Centrumutvecklare Lisa Söderholm.