Idag besöker studentradion Musikhjälpens bur i Norrköping

Den 13 december klev programledarna Brita Zackari, Anis Don Demina och Oscar Zia in i Musikhjälpens bur i Norrköping. Musikhjälpen avslutas den 19 december och är ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen för att samla in pengar.

Förra helgen gjorde Linnéuniversitetets studentradio Radio Shore sin egen version av Musikhjälpen, som sändes från fredag eftermiddag till sent på söndagskvällen. Deras syfte är att samla in pengar som oavkortat går till årets Musikhjälpentema ”för en värld utan barnarbete” och målet är att få ihop 100 000 kronor. När KalmarPosten senast pratade med dem i tisdags var 71 537 kronor insamlade. Under lördagen uppmärksammas Radio Shores engagemang i den officiella Musikhjälpen.