– En okänd gärningsperson har brutit sig in i kommunens omsorgskontor på Torsåsgatan i Kalmar. Man har tagit sig in genom att slå sönder en fönsterruta till kontoret och gått in och öppnat ett olåst kassaskåp som var tomt. Personen har inte hittat något att stjäla i kassaskåpet och har inte gått vidare in i byggnaden. Det är för närvarande okänt om något är stulet, säger Robert Loeffel, polisens presstalesperson.