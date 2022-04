Vid 15.24 inkom ett larm till SOS Alarm gällande en trafikolycka. Enligt larmet ska olyckan ha inträffat på E22 i höjd med Kåremo på väg in mot Kalmar och det ska röra sig om en singelolycka med en personbil.

– Det är en personbil som har kört in i mitträcket. Den står nu mitt i körbanan i södergående riktning och just nu är det totalstopp på E22 i båda riktningarna. Vi har inte fått någon prognos än hur länge det kommer vara stopp. Det står räddningsfordon i båda körfälten så det är därför det står still. Personen i bilen är vaken och talbar. Det är mest skador på mitträcke och bilen, säger larmoperatören Tony Bergelind vid Trygghets- och larmcentralen vid 15.45.