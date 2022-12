JUST NU: Theodor Engström döms till rättspsykiatrisk vård efter mordet under Almedalsveckan

Vid 11-tiden under tisdagen föll domen, på dagen fem månader efter knivdådet under Almedalsveckan i Visby:

Men under rättegången så yrkade kammaråklagare Henrik Olin på att Engström skulle dömas till livstids fängelse trots den rättspsykiatriska utredningen, på grund av brottets höga straffvärde. Engströms advokat yrkade däremot under rättegången på att 33-åringen skulle dömas till rättspsykiatrisk vård.

Med en enkelbiljett från Oskarshamn hade Kalmarbördiga Theodor Engström tagit sig till Almedalsveckan i Visby i syfte att utföra knivdådet under politikerveckan.

Med en enkelbiljett från Oskarshamn hade Kalmarbördiga Theodor Engström tagit sig till Almedalsveckan i Visby i syfte att utföra knivdådet under politikerveckan.

Det var den 6 juli som 33-årige Theodor Engström överföll och knivhögg överläkare och SKR:s psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren till döds på Donners plats i Visby mitt under den pågående Almedalsveckan. Detta för att han såg sig sviken av psykiatrivården då han själv såg sig som mycket psykiskt sjuk, enligt vad han själv uppgett i förhör.

I polisens utredning framkommer det att Engström under veckan följt efter psykiatrisamordnaren och kartlagt hennes aktiviteter under politikerveckan. I bevismaterialet finns även övervakningsfilm som visar hur Engström en kort stund innan dådet följt efter Wieselgren till Donners plats där hon senare överfölls och knivhöggs till döds. Mitt på öppen gata.

Mitt på dagen den 6 juli under pågående Almedalsvecka överföll och knivhögg Theodor Engström överläkaren och SKR:s psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren till döds på Donners plats i Visby.

Engström hade även planer på att mörda Centerledaren Annie Lööf med pilbåge och svärd som påträffades i det tält han bodde i under Almedalsveckan. I polisens förundersökning framkommer det även hur han noga kartlagt Lööfs aktiviteter under Almedalsveckan, men att han även kartlagt henne under många år.