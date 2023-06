Kalmar är Årets studentstad – så blir den officiella låten

Fem låtar skapades och av dem valde en jury ut en vinnare. Vinnaren blev ”We Are”, skriven av Malin Törnqvist och Adam Butler från Singer-Songwritingprogrammet på Linnéuniversitetet. Malin framför låten som är producerad av Kristoffer Bjervås, student på musikproduktionsprogrammet. "We Are” är på engelska och upphovspersonerna beskriver den som modern pop.

– Vi tycker det är jätteroligt att vår låt blev vald. Efter att ha studerat ett år blev detta som ett kvitto på att det man har lärt sig under utbildningen har givit resultat. Det känns även väldigt roligt att få samarbeta med Kalmar kommun och vi är så glada för att ha fått denna möjlighet via universitetet, hälsar artisten Malin Törnqvist i ett pressmeddelandet.

"We Are” släpps på Spotify den 16 juni men redan under lördagen den 3 juni premiärspelas låten på ”Musik på Larmtorget”. Därefter är två livespelningar är inplanerade med Malin Törnqvist. Den 12 augusti inleder hon scenprogrammet i Stadsparken på Kalmar Stadsfest och den 26 augusti uppträder hon med låten under studenternas introduktionsvecka när Kalmar fylls av overallklädda studenter.