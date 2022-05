Kalmar Energi höjer elnätsavgiften ytterligare

– Vårt lokalnät i Kalmar får el via regionnätet, som i sin tur får el via det rikstäckande stamnätet och höjningar av stamnäts- och regionnätsavgifter förs vidare till kunderna via den elnätsavgift man betalar till Kalmar Energi. För en villakund med en elanvändning på 10 000 kWh/år innebär prishöjningen en kostnadsökning på ca 31 kr per månad, säger Jonas.