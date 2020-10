KALMAR I RÖRELSE

Kalmar i rörelse: ”Håll hälsan i höst!”

Ett kul och enkelt sätt att komma igång i höst är att haka på vår och andra utmaningar som just nu pågår i appen Better Points. Appen är gratis att ladda ner och loggar automatiskt resor med cykel, gång och kollektivtrafik till och från Kalmar.

Under året har intresset för så kallad run streak ökat markant och allt fler har som målsättning att springa eller gå minst eller max 20 minuter varje dag, beroende på var du lägger ribban. Vill du ha mer inspiration kring just detta kan vi rekommendera att du spanar in kontor @weselle på Instagram. Hon startade sin runstreak i september 2013. Det finns också en facebookgrupp Runstreak Sverige där du hittar fler inspiratörer inom just denna träningsform.