Kalmar – nu gör vi det här tillsammans!

Det finns en massa andra lösningar som hemleveranser, boka egen tid i butiken, rött och grönt ljus vid entrén, take away, catering och privata behandlingsrum. Följ din favoritbutik, restaurang eller salong på sociala medier och ta del av vad just de erbjuder, om du vill så löser vi det mesta tillsammans.

Vi deltar även i år i den nationella kampanjen - Local is the New Black. Det gör vi tillsammans med andra svenska stadskärnor just för att lyfta det lokala näringslivet och för att lyfta debatten om att handla både ekonomiskt och socialt hållbart för den plats du bor på.