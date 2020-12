Kalmar satsar 11 miljoner till på det lokala näringslivet

Kommunen presenterar på måndagen en 17 punkter lång lista över åtgärder som ska stötta det lokala näringslivet under pågående pandemi.

– Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen som betalats under 2020 återbetalas . 2021 halveras avgiften och faktureras först andra halvåret 2021.

– Anställda i kommunens förvaltningar och bolag får en julklapp i form av en värdecheck på 450 kronor. Checken gäller take away vid Kalmars restauranger.

– Kommunen kompletterar gymnasieförbundets lunchbidrag till sina elever. Till förbundets 49 kronor per lunch skjuter kommunen till 26. Lunchbidraget för gymnasieeleverna blir därmed 75 kronor per måltid, fram till jullovet. Medfinansieringen av elevluncherna fortsätter under 2021, om fjärrundervisningen fortsätter.