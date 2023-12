Kalmar Slott reser tillbaka i tiden på årets mörkaste dag

Under torsdagen släcks paradvåningen på Kalmar Slott ner och endast lyktor och brasor lyser upp slottets salar. I skenet av lyktorna får de praktfulla salarna en ny karaktär med panelerna, de vävda tapeterna och parkettgolvet. Kungligheter har vistats i Kalmar slotts Paradvåning under hundratals år, men hur var det egentligen att leva där under de mörka vintermånaderna, utan elektricitet? Det är något som besökarna får uppleva.