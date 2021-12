Kalmarelever vinner nationell kortfilmstävling

Filmtävlingen går ut på att elever i gymnasiet och högstadiet skapar filmer som ska påverka andra att välja bort alkohol i trafiken. I år kom det in närmare 200 bidrag från elever i hela landet. Kalmargruppens film ”Skyddsängeln” stod som slutgiltig segrare och eleverna fick reda på resultatet under måndagen.

– Vi hade svenskalektion och vi fick reda på att vår lärare Nicholas skulle komma in någon gång under lektionen för att kolla att projektorn fungerade. När han kom in spelades musik och ingen fattar någonting. Sedan sa han han att det är faktiskt är en vinnande grupp i klasen och då stormade det in massa människor med blommor och grejer. Då berättade han att vår film hade vunnit, eleven Ella Kämpfer.