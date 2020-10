Kalmarmördarens kärlekshistoria i fängelset

Och nu har Sara Lundblad alltså förälskat sig i Natalia Pshenkina under sin tid som intagen, skriver tidningen. Natalia Pshenkina är dömd till livstids fängelse, och därefter utvisning, för att ha tagit sig in i sin före detta sambos lägenhet 2005. Tillsammans med två manliga medhjälpare torterade de hennes ex för att få fram hans kontouppgifter. Sedan mördade de honom brutalt genom knivhugg och hammarslag innan de dumpade kroppen i badkaret. Fyra månader senare gjorde fastighetsskötaren den makabra upptäckten. Under den tiden hade Natalia levt lyxliv på ex-partnerns pengar och länsat hans konton. Även i fängelset har hon fortsatt vara våldsam. 2008 dömdes hon för misshandel efter att attackerat den intagna Niina Äikiä med en tallrik i ansiktet. Niina Äikiä satt i sin tur inne för att ha torterade sin tioårige son Bobby till döds tillsammans med hans styvpappa.