KalmarPostens kärleksberättelser

Kärlek vid första ögonkastet

Det var en vinterkväll 2006 i Lindsdal. Kompisgänget, med Anna Svensson inräknad, hade tjejkväll hos en av vännerna. Plötsligt ryckte det i handtaget. Tre jämnåriga grabbar stod på lur och ville komma in i värmen. Nyfiken som Anna är, ställde hon sig bakom gardinen för att få en titt på killarna. Killarna blev däremot stoppade från att få komma in. Men Anna kunde inte släppa en av killarna som hon hade spanat in. Hon frågade sin kompis om vad en av killarna hette. Johan var namnet.