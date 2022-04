KLART: Veteran-SM i friidrott avgörs i Kalmar

– Det blir ett intensivt tävlande under dagarna tre. Deltagarna kommer att göra över 2 000 starter tillsammans under cirka 35 timmars tävlande. Drygt 100 funktionärer kommer dessutom att arbeta ideellt under dessa dagar. Veteranfriidrotten har vuxit enormt de senaste 10 åren vilket är glädjande ur ett folkhälsoperspektiv och Veteran-SM är numera den största SM-tävling i friidrott som avgörs på en arena, säger Tomas Lindén från Kalmar SK i ett pressmeddelande.