Kommunen fortsätter satsa på bredband till landsbygden

Sedan 2017 har man valt att satsa 60 miljoner kronor för att möjliggöra en snabb uppkoppling via fiber på landsbygden, på områden där det inte bedöms möjligt att bygga ut på kommersiella grunder.

– Det känns riktigt bra att vi nu kan gå vidare med ytterligare fiberutbyggnad i Kalmar kommun. Just fiberutbyggnaden tillsammans med vår satsning på bygdepeng under flera år, är en av orsakerna till att vi blivit Årets landsbygdskommun två gånger, säger kommunalråd Erik Ciardi (C), i ett pressmeddelande.