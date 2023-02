Kommunen visar upp ny konst i utställning: ”Berika den offentliga miljön”

I Kalmar kommuns konstsamling ingår 3 800 konstverk som under 2022 utökades med 23 nya konstverk till ett värde av 200 000 kronor. Nu bjuder kultur- och fritidsförvaltningen in till utställning av konsten som köptes in förra året.