Konsert om Stagnelius sätts upp på Kalmar teater

Stagnelius In Concert på Kalmar Teater är en konsert- och teaterföreställning som hyllar Erik Johan Stagnelius. Skalden dog för 200 år sedan och fyller 230 år på lördag, men kommer under konserten närvarande genom sin lyrik, och genom skådespelaren Lars Sonnesjös dockspel som gjuter liv i poeten på nytt. Stagnelius dikter har tonsatts av Harald Erici och framförs av sopranen Cecilia Lindwall och Gärdslösa Kammarkör till piano och Camerata Nordicas stråkkvartett. Musiken är inspirerad av bland annat Beethoven, The Beatles och brasiliansk choro!