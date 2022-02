Konstnärlig teaterchef sätter upp sin första föreställningen på Byteatern

Föreställningen ”This is water” ska turnera i länet under hösten 2022, men den ska även spelas i Kalmar. Medverkar gör skådespelarna Martin Ellborg, Agnes Hargne Wallander och Agnes Forstenberg ur den fasta ensemblen. På scen står också Rasmus Johansson som tidigare medverkat i ”Nattfolket” och ”Kalasa med Vasa” på Byteatern Kalmar Länsteater. Just nu spelar han ”Stolthet och fördom” på turné med Teater Halland.