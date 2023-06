Körde in i två broar – döms för vårdslöshet i trafik

Det var i augusti förra året som händelsen inträffade. Mannen körde lastbil med släp där godset i släpet stack upp högre än 4,5 meter. Under färden från Öland till Kalmar körde mannen in i två broar.

Ett vittne berättar att han observerade att lastbilen körde in i två broar under färden och att det hördes tydliga smällar. Vittnet säger att vid första tillfället flög en cementbit av från bron och vid det andra tillfället flög metallföremål av från släpet. Ett andra vittne lämnar en liknande berättelse, dock såg inte det vittnet att lastbilen körde in i den andra bron.