Låt ”Tillsammans för Kalmar” leva kvar länge länge...

Vi löser en digital julfika framför datorn med resten av familjen, vi spelar spel, äter gott och vi gör det bästa av situationen. Jag ser mest fram emot nyårsafton och tolvslaget, det kommer kännas extra speciellt i år att fira in det nya året och lägga 2020 bakom oss.

Det där med att göra det bästa av situationen, det har nog präglat oss alla det här året. Vi har konstant levt efter nya förutsättningar och vi har aldrig riktigt vetat vad som kommer. Alla våra olika personligheter har hanterat det på olika sätt, en del har varit lugna andra nervösa och rastlösa, en del har blivit arga, andra taggade, kreativa och en del har varit ledsna. Alla känslor måste få vara ok. Det vi alla har gemensamt är en oro. Oron för våra nära och kära i riskgrupp, oron för hur det ska påverka vårt samhälle och oron för våra jobb och företag. Den oron bär vi tillsammans.

Är det något som jag kommer att ta med mig från det här året så är det just det. Den starka vi-känslan i staden som jag har haft förmånen att få bevittna på nära håll och på så många olika sätt. Att mitt i denna kris när företag riskerar att gå omkull och liv riskerar att förloras så visar sig människan från den absolut bästa sidan och alla går samman.

Trots att vi alla har kämpat så hårt tillsammans här i Kalmar så är det fortfarande många företag som riskerar att gå under. De behöver rejäla stöd uppifrån för att överleva vintern och jag hoppas verkligen att de stöd, som vi tillsammans med landets övriga stadskärnor efterfrågat hos regeringen kommer och att de kommer snart. Lokalt kan jag lova att både restauranger, butiker, kulturen och övriga verksamheter har gjort allt de kan för att hitta en väg framåt och vi Kalmarbor har tagit deras lösningar till oss efter bästa förmåga. Jag vet att många av er som läser har beställt helgernas mat från den lokala restaurangen och att klapparna under granen är köpta här i Kalmar och jag vet att det gör skillnad, stor skillnad. Ditt inköp kan ha varit det sista som behövdes för att klara månaden. Håll nu i det lokala tänket in i det nya året, låt det lokala vara det normala. Låt ”Tillsammans för Kalmar”-andan leva kvar länge länge…