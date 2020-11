Lex Sarah-anmälan: 600 larm låg nere – flera skadades

Det var någon gång under sommaren som upp tull 600 trygghetslarm låg nere under sammanhängande tre dygn. Vid tillfället larmade tre omsorgstagare via sitt trygghetslarm – utan gensvar. Två av dem försökte tillkalla hjälp efter att ha fallit i hemmet. Skadorna var lindriga och personerna behövde inte uppsöka akut läkarvård.