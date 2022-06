Lex Sarah-rapport efter att demensavdelning lämnats utan personal nattetid

Med anledning av de inträffade incidenterna gjorde omsorgsförvaltningen bedömningen att en Lex Sarah-utredning skulle genomföras, vilken nu har skickats in till IVO.

Av utredningen framkommer att verksamheten har genomfört flera åtgärder för att undvika kortvarig personalbrist vid stöttning på andra avdelningar. När extra personalen togs bort ökade oroligheterna under natten och efter detta har en utökning av bemanningen gjorts nattetid igen. Det ska också ha satts in extra personal i samband med att en ny omsorgstagare flyttade in i verksamheten.