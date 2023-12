Louise har åkt jorden runt i sitt yrke – nu lär hon upp nya talanger

Louise Falk med Serenade of the seas på Grönland.

Louise Falk med Serenade of the seas på Grönland. Foto: Privat

Under studietiden fick Louise nys om basketlaget Kalmar Saints, där hon i början kunde vara med på sina villkor.

– Laget spelade då i division 2. Det var typ bara fem tjejer på träningarna och matcherna, men samma år som jag tog examen kom det in massa tjejer utifrån som pluggade här och då blev det mer satsning på laget. Laget kom upp i division 1 och jag blev väldigt sugen på att spela.

Korrigering av magnetkompass på Serenade of the seas.

Korrigering av magnetkompass på Serenade of the seas. Foto: Privat

– En av mina första resor sitter jag på bryggan mitt i natten och kör fartyget. Jag ser att vatten bara väller över båten och all last är under vatten. Jag börjar fundera på hur mycket vatten jag kan ha på däck innan det blir farligt. Enligt våra regler ska jag ringa kaptenen om jag är osäker på någonting. Det var mitt i natten, vid 03 ungefär, och kapten ligger och sover som skönast. Jag ringer och han svarar att han kommer upp. Jag frågar honom hur mycket vatten jag kan ha på däck innan det blir farligt och han svarar: ”Tänk att du i alla fall kan ha två meter vatten i höjd på hela däcket, sen borde vi nog ändra kurs”. Det var en sak jag fick höra några månader efteråt...