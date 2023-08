Mäktig syn när Kalmar får besök av världens största segelfartyg

Fartyget byggdes 2020 och 2021 och togs i drift för två år sedan. Det seglar under Maltas flagg. På Sea Clouds segelfartyg står elegans, lyx och gastronomi i fokus och de välkomnar endast ett mindre antal passagerare. Just Sea Cloud Spirit tar emot 136 gäster. Passagerarna består just den här resan mestadels av tyskar, och många valde att stiga av och se sig om i Kalmar under dagen.