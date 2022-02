Det var den 23 januari 2021 som mannen begav sig till en kvinnas adress i Kalmar. De hade nyligen avslutat en relation och i förhör har kvinnan berättat att mannen under ett telefonsamtal tidigare under natten skrikit att han skulle komma hem till henne och krossa hennes ruta. Under cirka fem minuter kastade han sedan stenar och annat på rutan medan hon bad honom sluta. Till slut kastade han en flaska som krossade rutan.