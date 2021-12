Man var i rätten för olovlig körning – körde samma dag ifrån polis och krockade med sten

Föraren, en 21-årig man, berättar i förhör att han samma dag haft en rättegång via telefon angående grov olovlig körning. Han var arg över hur rättegången gick och han säger att han alltid har stannat för polisen tidigare, men den aktuella dagen var han förbannad. Han ville inte ha fler noteringar i sitt brottsregister. Han menar dock inte att han har kört så illa som polisen fick det att framstå. Han hade nämligen koll på sin körning och att det inte var någon fara för någon att bli påkörd. Han krockade inte med stenen som påstås heller. I ett första förhör säger han att han stannade bilen med flit men att det var så halt att bilen fortsatte in i stenen. Men under tingsrättsförhandlingen säger han att han var ute ur bilen men glömde lägga i handbromsen och att den rullade in i stenen.