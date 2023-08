Många söker sig till Toscana – trots 40 grader vid Medelhavet

Till resebyrån vänder sig personer i alla åldrar som är sugna på en utlandssemester. Resmål kring Medelhavet, såsom Grekland, Spanien och Italien lockar många sommarsugna resenärer lite extra. Anna Bäckman har sett ett särskilt stort intresse för Toscana i Italien den här sommaren. Många önskar att få hyra bil för att åka till någon mysig liten by som många andra inte har besökt. Även om temperaturen stiger kring Medelhavsområdet, tror Anna Bäckman att det inte hindrar svenskar från att resa utomlands.

Men det är inte bara under sommaren som många människor letar sig till värmen. Det kommer med jämna mellanrum förfrågningar om resor under hela året. Däremot så skiljer sig resmålen åt mellan årstiderna. Enligt Anna Bäckman vill många resenärer ha kortare alternativ att åka till under sommaren jämfört med vintern. Då kan många människor i stället välja att åka till Thailand eller Karibien.