Manifestation på Internationella funktionshinderdagen: ”Har det allra sämst i samhället”

– Man ska ha god kännedom om den man ska kunna hjälpa. Det hade varit bra om det var en högre status och att man hade en skälig lön eller ersättning för det. Idag kan man som god man ha 30-40 brukare och inte träffar dem. Det är inte ok. Det ska även finnas krav på att man har god kunskap om olika funktionsnedsättningar och krav på att ha kontakt med anhöriga och familjen, säger Mia Petersson på FUB.

– Han är 23 år och han lever ett riktigt bra liv. Han är ute i skogen och plockar kantareller, lagar mat, går på bibliotek och handlar. Det skulle han aldrig kunna göra utan en personlig assistens. Nu tycker han till och med om att prova kläder ute, det har aldrig hänt innan. Allt det här är tack vare bra personlig assistans. Men budgeten är för låg, den är inte uppräknad på många år. Man får 315 kronor per beviljad assistanstimme. Det ska täcka assistansomkostnader, personalomkostnader, utbildning och så vidare. Assistanslönerna är under all kritik, för de gör ett fantastiskt jobb