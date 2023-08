Martin och Mikael får barn att dra på smilbanden i svåra stunder

En favorit låt eller artist: Tycker om all musik.

– Som sjukhusclowner gör vi vanligtvis inga shower i den bemärkelsen utan där fokuserar vi på själva mötet. “I ett litet möte kan stora saker ske” brukar vi säga och så är det. Ett möte kan vara kort eller långt, poetiskt eller tramsigt. Det finns en uppfattning om att det alltid måste vara roligt när clownerna kommer men så är det inte. Alla känslor är ok. Men oftast slutar det med att det kommer ett skratt tillbaka eller åtminstone ett leende.

– Det finns väl en allmän uppfattning just om clownen, att den inte är seriös. Clown eller pajas används ibland som skällsord.

– När vi kommer till barnkliniken får vi först en rapport av personalen på sjukhuset om vilka barn som vi kan tänkas möta under dagen. Det kanske är någon som väntar på oss och som ser jättemycket fram emot att möta clownerna eller någon annan som absolut inte vill träffa clownerna. Det är viktigt att mötet med clownerna sker på barnens villkor. Det finns ju saker på sjukhuset som barnen inte kan säga nej till, det kan vara en undersökning eller en provtagning som kanske är jobbig. Men en av få saker som de faktiskt får säga nej till är just clownerna och det är helt ok.