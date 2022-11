Medan du sov: Man i 25-årsåldern försökte köra på polis

En man i 25-årsåldern försökte vid 03-tiden natten till söndag köra på en polis på Södra vägen i Kalmar. Det var under en rutinkontroll som polis vinkade in mannens bil som den misstänkta i stället för att bromsa in gasar på och kör mot poliserna. En polis fick slänga sig undan för att inte bli påkörd.