Minskad nöjdhet bland Kalmar länstrafiks resenärer – precis som i riket

Några faktorer som man tror ger utslag på siffrorna negativt är stängda framdörrar och avrådan från att resa kollektivt under pandemin. Under de första fyra månaderna i år svarade 65 procent av resenärerna att de var nöjda med Kalmar länstrafik. Under samma period 2019 låg siffran på 72 procent.