Misstänkt för mord i Visby bekräftas vara boende i Kalmartrakten – häktas

Under onsdagen knivhöggs en kvinna i 65-årsåldern i centrala Visby under den pågående Almedalsveckan. En 32-årig man greps i samband med dådet och begärdes under torsdagen häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. På fredagen är han häktad, enligt Sveriges Radio P4 Gotland