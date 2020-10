Mister York öppnar nytt: ”Ser en potential där”

– Om tre, fyra veckor ska vi öppna även på Tyska vägen i Berga industriområde. Vi ser en potential där eftersom det rör sig mycket folk på området, som annars inte hinner ta sig ner till centrum under lunchen, säger Gustav Haglund.

– Just nu lär vi upp vår nya personal så att de får samma kvalitet i Berga som inne i stan. De kommer också få arbeta i en ny foodtruck som vi har köpt in. Den är något större än den vi har här (i centrum), vilket ger plats åt fler ätande under samma tak, berättar Gustav Haglund.