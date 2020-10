"Mitt bröllop ska vara färgstarkt retro”

När flera bröllop fick ställas in under året, passade Kalmar City på att bjuda in till en mini-mässa i några utvalda butiker. De blivande brudparen fick bröllopsinspirationer i allt från brudklänningar till bröllopsfoton. Någon inspiration om hur bröllopet i stort skulle kunna se ut, behövde knappast de minglande gästerna. De tycks redan ha full koll...