Modellagenturen föll för Luna – som fick världen som arbetsplats

Luna Petersson

Ålder: 21

Bor just nu i : Malmö

Uppvuxen i : Kalmar

Familj: Mamma, pappa, storebror och lillasyster

Yrke/sysselsättning: Modell och studerande

Senaste film eller serie du gillade: This is us och Moonlight

En bok jag gillar: “It ends with us” av Colleen Hoover

En favorit låt eller artist: Alla Jorja Smith’s och Burna Boys låtar

Ett favorit ordspråk: Allt har sin tid.