Nina kvalade in i Kalmar – nu är det dags för Ironman på Hawaii

– Jag har alltid gillat att träna på något sätt. Under småbarnsåren hann man inte riktigt träna så mycket som man ville, men efter ett tag blev jag ledare i cirkelgym och cirkelfys. Jag har hållit på med spinning, gympa och så gick jag och skrotade på gymmet på Friskis såklart.

Jobbar som: Ekonomi- och personalansvarig på Stålx i Smedby. Tidigare ägare av Swestål som såldes under 2021-22.

– Jag körde till exempel Ironman i Jönköping 2019. Det är halva distansen mot Ironman Kalmar. Jag var väldigt rädd för simningen, men jag gick en crawlkurs innan. Jag tar mig framåt i vattnet men det är mycket teknik. Jag tyckte att det var så häftigt att springa in på röda mattan. Höra ”You are an Ironman”. Det var så mycket adrenalin. Jag hade jobbat för det i ett år.