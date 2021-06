Nu är MTB-banan i Trekanten invigd

Dock var inte Trekantens byalag en bidragsberättigad förening utan fick förslaget att samarbeta med Trekantens IF, vilka är bidragsberättigade för idrottsanläggning som en MTB-bana kan anses vara.

I februari 2020 genomfördes ett möte med Kalmar kommuns fritidsutvecklare, RF-SISU Småland och Kalmar kommuns landskapsutvecklare. Vid mötet framkom det att det gick att söka stöd från RF-SISU under förutsättning att Trekantens IF var den som ansvarade för ansökan och var villiga att lägga till cykel i sin verksamhet. Detta gjordes och i och med att föreningen driver banan kan även ungdomsverksamheten i Trekantens IF utökas med cykel.