Ny internationell fotbollscup till Kalmar – då har den premiär

Den nya ungdomscupen har fått namnet Kalmar FF sommarcup och planeras att bli årligen återkommande. Cupen vänder sig till fotbollslag med både flickor och pojkar i åldrarna 12 till 16 år. Cupen arrangeras av Kalmar FF i samarbete med We Love Football, IFK Berga, Lindsdals IF, Hossmo BK, Kalmar Södra IF och Destination Kalmar.